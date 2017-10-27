Жди меня
ТВ-Эфир
Жди меня

    Ксения Собчак предложила убрать тело Ленина с Красной площади

    16 комментариев
    • Фото: Колчин Алексей / ТАСС
    Ксения Собчак предложила убрать тело Ленина с Красной площади

    Ксения Собчак предложила убрать тело Ленина с Красной площади

    Ксения Собчак предложила убрать тело Ленина с Красной площади
  • Фото: Колчин Алексей / ТАСС

    • Собчак заявила, что в случае ее избрания на президентский пост первым делом распорядится убрать тело Ленина из Мавзолея в Москве.

    По словам Ксении Собчак, ее возмущает то, что тело Ленина остается в Мавзолее на Красной площади. Телеведущая сообщила, что в случае если она станет президентом России, то выпустит указ о захоронении советского лидера. С таким заявлением она выступила на встрече с избирателями, передает РИА Новости.

    Ксения Собчак: «Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».

    На той же встрече она заявила, что в рамках своей предвыборной кампании не собирается посещать Крым и предложила провести на полуострове новый референдум.

    Жириновский заявил, что Ксения Собчак должна понести уголовное наказание за то, что назвала Крым украинским. И даже назвал возможный срок — лет 5. #мытаквидим

    Опубликовано НТВ 25 октября 2017 г.


    смотретьСобчак объявила об участии в президентских выборах
    Собчак объявила об участии в президентских выборах
    Напомним, Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году в текущем месяце. Она позиционирует себя в качестве кандидата «против всех».

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru