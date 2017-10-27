Ксения Собчак предложила убрать тело Ленина с Красной площади

Собчак заявила, что в случае ее избрания на президентский пост первым делом распорядится убрать тело Ленина из Мавзолея в Москве.
По словам Ксении Собчак, ее возмущает то, что тело Ленина остается в Мавзолее на Красной площади. Телеведущая сообщила, что в случае если она станет президентом России, то выпустит указ о захоронении советского лидера. С таким заявлением она выступила на встрече с избирателями, передает РИА Новости.
Ксения Собчак: «Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».
На той же встрече она заявила, что в рамках своей предвыборной кампании не собирается посещать Крым и предложила провести на полуострове новый референдум.
Напомним, Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году в текущем месяце. Она позиционирует себя в качестве кандидата «против всех».
Ксения Собчак: «Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».
На той же встрече она заявила, что в рамках своей предвыборной кампании не собирается посещать Крым и предложила провести на полуострове новый референдум.
Жириновский заявил, что Ксения Собчак должна понести уголовное наказание за то, что назвала Крым украинским. И даже назвал возможный срок — лет 5. #мытаквидимОпубликовано НТВ 25 октября 2017 г.
Напомним, Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году в текущем месяце. Она позиционирует себя в качестве кандидата «против всех».
Комментарии