Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    Представитель Собчак посмеялась над слухами о смене фамилии телеведущей

    10 комментариев
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Представитель Собчак посмеялась над слухами о смене фамилии телеведущей

    Представитель Собчак посмеялась над слухами о смене фамилии телеведущей

    Представитель Собчак посмеялась над слухами о смене фамилии телеведущей
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова ответила на вопрос журналистов о планах телеведущей сменить фамилию перед выборами президента 2018 года.

    Сообщения о том, что Собчак может сменить фамилию после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, вызвали у Чудиновой смех.

    Ксения Чудинова, пресс-секретарь Ксении Собчак: «Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: „Да, действительно мы это обсуждали“. Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка».

    Представитель светской львицы также добавила, что это «удивительный» и «остроумный» слух, сообщает сайт «Известий».

    Ранее в СМИ сообщалось, что Собчак, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, может сменить нынешнюю фамилию на двойную: «Собчак — против всех», чтобы это колоритно смотрелось в бюллетенях для голосования. Другие знакомые Собчак сообщили о ее желании полностью заменить имя или фамилию на «Против всех», передает сайт Газета.Ru.

    смотретьНи программы, ни платформы: зачем Ксения Собчак рвется во власть
    Ни программы, ни платформы: зачем Ксения Собчак рвется во власть
    Напомним, президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru