Представитель Собчак посмеялась над слухами о смене фамилии телеведущей

Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова ответила на вопрос журналистов о планах телеведущей сменить фамилию перед выборами президента 2018 года.
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Сообщения о том, что Собчак может сменить фамилию после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, вызвали у Чудиновой смех.
Ксения Чудинова, пресс-секретарь Ксении Собчак: «Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: „Да, действительно мы это обсуждали“. Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка».
Представитель светской львицы также добавила, что это «удивительный» и «остроумный» слух, сообщает сайт «Известий».
Ранее в СМИ сообщалось, что Собчак, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, может сменить нынешнюю фамилию на двойную: «Собчак — против всех», чтобы это колоритно смотрелось в бюллетенях для голосования. Другие знакомые Собчак сообщили о ее желании полностью заменить имя или фамилию на «Против всех», передает сайт Газета.Ru.
Напомним, президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».
Ксения Чудинова, пресс-секретарь Ксении Собчак: «Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: „Да, действительно мы это обсуждали“. Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка».
Представитель светской львицы также добавила, что это «удивительный» и «остроумный» слух, сообщает сайт «Известий».
Ранее в СМИ сообщалось, что Собчак, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, может сменить нынешнюю фамилию на двойную: «Собчак — против всех», чтобы это колоритно смотрелось в бюллетенях для голосования. Другие знакомые Собчак сообщили о ее желании полностью заменить имя или фамилию на «Против всех», передает сайт Газета.Ru.
Напомним, президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».
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