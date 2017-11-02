«Довольно глазеть на труп»: Кадыров призвал захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. Об этом он написал в своем
Telegram-канале.
Кадыров выразил убеждение, что людям уже хватит «глазеть на труп Ленина». Он считает, что лидера революции давно пора похоронить и это будет «разумно и человечно».
Рамзан Кадыров: «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения».
При этом Кадыров подчеркнул, что решать вопрос о захоронении Ленина «должен, конечно же, президент России Владимир Путин».
На днях убрать тело Ленина с Красной площади предложила Ксения Собчак. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал подобные заявления «безобразием и хамством».
Рамзан Кадыров: «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения».
При этом Кадыров подчеркнул, что решать вопрос о захоронении Ленина «должен, конечно же, президент России Владимир Путин».
На днях убрать тело Ленина с Красной площади предложила Ксения Собчак. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал подобные заявления «безобразием и хамством».
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