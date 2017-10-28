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Квартирный вопрос

    Зюганов ответил на предложение Собчак убрать тело Ленина из Мавзолея

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    • Фото: Колчин Алексей, Галкин Николай / ТАСС
    Зюганов ответил на предложение Собчак убрать тело Ленина из Мавзолея

    Зюганов ответил на предложение Собчак убрать тело Ленина из Мавзолея

    Зюганов ответил на предложение Собчак убрать тело Ленина из Мавзолея
  • Фото: Колчин Алексей, Галкин Николай / ТАСС

    • Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на скандальное предложение ведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.

    По словам политика, подобные заявления — «безобразие и хамство». Выступать накануне 100-летия Октябрьской революции с такими предложениями — провокация, цитирует Зюганова RT.

    Геннадий Зюганов, председатель КПРФ: «К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — „страна генетического отребья“, то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним».

    Напомним, накануне Собчак заявила, что в случае ее избрания на президентский пост она первым делом распорядится убрать тело Ленина из Мавзолея на Красной площади в Москве.

    Ранее с критикой на телеведущую обрушился глава ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов заявил, что Собчак нужно отправить в тюрьму за ее заявление о Крыме.

    Жириновский заявил, что Ксения Собчак должна понести уголовное наказание за то, что назвала Крым украинским. И даже назвал возможный срок — лет 5. #мытаквидим

    Опубликовано НТВ 25 октября 2017 г.

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