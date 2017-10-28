Зюганов ответил на предложение Собчак убрать тело Ленина из Мавзолея

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на скандальное предложение ведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.
По словам политика, подобные заявления — «безобразие и хамство». Выступать накануне 100-летия Октябрьской революции с такими предложениями — провокация, цитирует Зюганова RT.
Геннадий Зюганов, председатель КПРФ: «К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — „страна генетического отребья“, то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним».
Напомним, накануне Собчак заявила, что в случае ее избрания на президентский пост она первым делом распорядится убрать тело Ленина из Мавзолея на Красной площади в Москве.
Ранее с критикой на телеведущую обрушился глава ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов заявил, что Собчак нужно отправить в тюрьму за ее заявление о Крыме.
Геннадий Зюганов, председатель КПРФ: «К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — „страна генетического отребья“, то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним».
Напомним, накануне Собчак заявила, что в случае ее избрания на президентский пост она первым делом распорядится убрать тело Ленина из Мавзолея на Красной площади в Москве.
Ранее с критикой на телеведущую обрушился глава ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов заявил, что Собчак нужно отправить в тюрьму за ее заявление о Крыме.
Жириновский заявил, что Ксения Собчак должна понести уголовное наказание за то, что назвала Крым украинским. И даже назвал возможный срок — лет 5. #мытаквидимОпубликовано НТВ 25 октября 2017 г.
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