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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Кремле ответили на призывы захоронить тело Ленина

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    • Фото: РИА Новости, Олег Ласточкин
    В Кремле ответили на призывы захоронить тело Ленина

    В Кремле ответили на призывы захоронить тело Ленина

    В Кремле ответили на призывы захоронить тело Ленина
  • Фото: РИА Новости, Олег Ласточкин

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о захоронении Владимира Ленина.

    Песков заявил, что тема о захоронении советского политического деятеля Владимира Ленина является резонансной, по этому вопросу высказываются разные точки зрения, но она не входит в повестку дня Кремля.

    Дмитрий Песков: «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации».

    Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом захоронить тело Ленина. Он высказал мнение, что такое решение было бы верным с исторической точки зрения, но подчеркнул, что данный вопрос должен решать президент Владимир Путин.

    Эту тему также поднимала телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018-м. Она предложила убрать тело советского вождя с Красной площади.

    Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.

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