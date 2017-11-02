В Кремле ответили на призывы захоронить тело Ленина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о захоронении Владимира Ленина.
Песков заявил, что тема о захоронении советского политического деятеля Владимира Ленина является резонансной, по этому вопросу высказываются разные точки зрения, но она не входит в повестку дня Кремля.
Дмитрий Песков: «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации».
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом захоронить тело Ленина. Он высказал мнение, что такое решение было бы верным с исторической точки зрения, но подчеркнул, что данный вопрос должен решать президент Владимир Путин.
Эту тему также поднимала телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018-м. Она предложила убрать тело советского вождя с Красной площади.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Дмитрий Песков: «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации».
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом захоронить тело Ленина. Он высказал мнение, что такое решение было бы верным с исторической точки зрения, но подчеркнул, что данный вопрос должен решать президент Владимир Путин.
Эту тему также поднимала телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018-м. Она предложила убрать тело советского вождя с Красной площади.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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