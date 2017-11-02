В МИД РФ назвали сомнительными объяснения Пентагона о сборе биоматериалов россиян

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает надуманными объяснения Пентагона о причинах сбора биоматериалов россиян.
Сергей Рябков подтвердил, что в Москве ознакомились с комментариями Пентагона, который объяснил сбор биоматериалов россиян «с необходимостью вести исследования по лечению болезней опорно-двигательного аппарата». Замглавы МИД подчеркнул, что даже ему, «дилетанту» в таких вопросах, такие объяснения не кажутся убедительными.
Сергей Рябков: «Даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными».
Он добавил, что в любом случае при отборе биопроб требуется согласие государства, на территории которого эта работа ведется, передает РИА Новости.
Рябков также отметил, что в США не проявляют готовности укреплять Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и это вызывает вопросы и добавляет сомнений «относительно их истинных намерений в этой сфере». Он добавил, что Москва выразит неприятие действий Вашингтона, которые могут поставить под угрозу биобезопасность россиян, сообщает ТАСС.
Напомним, Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в минувший заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российским спецслужбам об этом известно.
Сергей Рябков: «Даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными».
Он добавил, что в любом случае при отборе биопроб требуется согласие государства, на территории которого эта работа ведется, передает РИА Новости.
Рябков также отметил, что в США не проявляют готовности укреплять Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и это вызывает вопросы и добавляет сомнений «относительно их истинных намерений в этой сфере». Он добавил, что Москва выразит неприятие действий Вашингтона, которые могут поставить под угрозу биобезопасность россиян, сообщает ТАСС.
Напомним, Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в минувший заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российским спецслужбам об этом известно.
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