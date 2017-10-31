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    Песков: спецслужбы РФ подтверждают случаи сбора биоматериала россиян

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков: спецслужбы РФ подтверждают случаи сбора биоматериала россиян

    Песков: спецслужбы РФ подтверждают случаи сбора биоматериала россиян

    Песков: спецслужбы РФ подтверждают случаи сбора биоматериала россиян
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что у российских спецслужб есть данные о сборе иностранцами биоматериала россиян.

    Российским спецслужбам известно, что несколько зарубежных эмиссаров и неправительственных организаций собирают биологический материал россиян. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется».

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    Напомним, накануне на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. Глава государства подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, однако не стал уточнять, кто именно этим занимается.

    Сенатор Франц Клинцевич предположил, что это делают западные спецслужбы с целью создать биологическое оружие против представителей разных этносов России.

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    Как рассказал НТВ профессор Михаил Ковальчук, член-корреспондент РАН, эта версия правдоподобна. Уже сейчас существует техническая возможность создать вирусы, лечащие или поражающие определенные группы людей. В ряде стран, в том числе в США, ученые уже занимаются таким генным конструированием.

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