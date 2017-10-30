Путин: некие силы целенаправленно собирают биоматериал россиян

По всей России собирают биологический материал представителей различных этносов, заявил Владимир Путин.
На заседании Совета по правам человека (СПЧ) директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов обратил внимание президента на то, что некие лица с помощью систем видеонаблюдения собирают образы россиян.
В ответ Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают не только образы, но и биологический материал россиян. При этом глава государства подчеркнул, что делается это целенаправленно и профессионально, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Но образы-то это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».
Президент не уточнил, кто именно этим занимается, но ранее стало известно, что биоматериалом россиян заинтересовались в ВВС США. При этом некоторые специалисты заявили, что образцы ДНК могут понадобиться для разработки вакцин или создания биологического оружия.
В ответ Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают не только образы, но и биологический материал россиян. При этом глава государства подчеркнул, что делается это целенаправленно и профессионально, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Но образы-то это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».
Президент не уточнил, кто именно этим занимается, но ранее стало известно, что биоматериалом россиян заинтересовались в ВВС США. При этом некоторые специалисты заявили, что образцы ДНК могут понадобиться для разработки вакцин или создания биологического оружия.
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