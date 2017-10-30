В Совфеде назвали очень своевременными слова Путина о сборе биоматериала россиян

Сенатор Франц Клинцевич обвинил западные спецслужбы в подготовке биологического оружия против россиян.
По словам члена Совфеда, именно для разработки эффективного оружия идет сбор биологического материала представителей различных этносов, проживающих на территории РФ.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка».
При этом сенатор заявил, что в последнее время подготовка биологической войны против России «приняла уж совсем неприличные формы».
В связи с этим Клинцевич назвал «очень своевременным» предостережение президента РФ. По словам члена Совфеда, западные спецслужбы «должны знать, что мы в курсе их интереса», передает РИА Новости.
Напомним, ранее на заседании Совета по правам человека Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. При этом глава государства подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, однако не стал уточнять, кто именно этим занимается.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка».
При этом сенатор заявил, что в последнее время подготовка биологической войны против России «приняла уж совсем неприличные формы».
В связи с этим Клинцевич назвал «очень своевременным» предостережение президента РФ. По словам члена Совфеда, западные спецслужбы «должны знать, что мы в курсе их интереса», передает РИА Новости.
Напомним, ранее на заседании Совета по правам человека Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. При этом глава государства подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, однако не стал уточнять, кто именно этим занимается.
Комментарии