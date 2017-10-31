Генетик рассказал о целях сбора биоматериала россиян

Генетик Валерий Ильинский рассказал о двух организациях в России, которые занимаются сбором биоматериала россиян совместно с США.
Сбор биологического материала представителей россиян ведется для того, чтобы изучить генетическое разнообразие этносов России. Об этом заявил генетик, директор компании Genotek Валерий Ильинский.
По словам Ильинского, в России есть центры, которые специализируются на сборе биоматериала и отправляют его коллегам в США.
Валерий Ильинский, генетик: «Насколько я знаю, на территории нашей страны есть два центра, один в Москве, а другой в Петербурге, которые занимаются сбором биоматериалов самых разных народов России и отправляют их своим коллегам-коллабораторам в США. Основная цель этих исследований, судя по тем публикациям, которые появились за последние годы, заключается в изучении генетического разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, какие болезни их поражают, и в описании этих отличий».
В России, несмотря на наличие необходимых условий и оборудования, сами исследования не проводятся. Эксперт предполагает, что это связано распределением грантов: в США такие исследования финансируются лучше.
При этом Ильинский отметил, что исходные данные исследований российским ученым недоступны. Причины этого неизвестны, передает РИА Новости.
Валерий Ильинский: «Мы не можем получить информацию, полученную в ходе изучения нас же самих. И поэтому было бы гораздо полезнее, если бы такие исследования проводились в России, тем более что ничто не мешает их осуществлять в тех же объемах, которые характерны для американских проектов».
Напомним, накануне на заседании Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российским спецслужбам об этом известно. В Совете Федерации предположили, что за этим стоят западные спецслужбы, которые разрабатывают биологическое оружие.
Член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук рассказал НТВ, что сейчас существует техническая возможность создать вирусы, лечащие или поражающие определенные группы людей. Ученые из нескольких стран, в том числе из США, уже занимаются таким генным конструированием.
После таких заявлений в Госдуме предложили разработать законопроект, который обеспечил бы биологическую безопасность россиян: депутаты считают, что распространение информации «о самом сокровенном» должно строго контролироваться спецслужбами.
По словам Ильинского, в России есть центры, которые специализируются на сборе биоматериала и отправляют его коллегам в США.
Валерий Ильинский, генетик: «Насколько я знаю, на территории нашей страны есть два центра, один в Москве, а другой в Петербурге, которые занимаются сбором биоматериалов самых разных народов России и отправляют их своим коллегам-коллабораторам в США. Основная цель этих исследований, судя по тем публикациям, которые появились за последние годы, заключается в изучении генетического разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, какие болезни их поражают, и в описании этих отличий».
В России, несмотря на наличие необходимых условий и оборудования, сами исследования не проводятся. Эксперт предполагает, что это связано распределением грантов: в США такие исследования финансируются лучше.
При этом Ильинский отметил, что исходные данные исследований российским ученым недоступны. Причины этого неизвестны, передает РИА Новости.
Валерий Ильинский: «Мы не можем получить информацию, полученную в ходе изучения нас же самих. И поэтому было бы гораздо полезнее, если бы такие исследования проводились в России, тем более что ничто не мешает их осуществлять в тех же объемах, которые характерны для американских проектов».
Напомним, накануне на заседании Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российским спецслужбам об этом известно. В Совете Федерации предположили, что за этим стоят западные спецслужбы, которые разрабатывают биологическое оружие.
Член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук рассказал НТВ, что сейчас существует техническая возможность создать вирусы, лечащие или поражающие определенные группы людей. Ученые из нескольких стран, в том числе из США, уже занимаются таким генным конструированием.
После таких заявлений в Госдуме предложили разработать законопроект, который обеспечил бы биологическую безопасность россиян: депутаты считают, что распространение информации «о самом сокровенном» должно строго контролироваться спецслужбами.
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