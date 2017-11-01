Американская писательница обвинила Дастина Хоффмана в домогательствах

Писательница из США Анна Грэхам Хантер объявила себя жертвой сексуальных домогательств. Женщина заявила, что к ней приставал голливудский актер Дастин Хоффман.
Хоффман «отличился» на съемочной площадке фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году. Анне Грэм Хантер, которая работала тогда помощником продюсера на этих съемках, было 17 лет. По ее словам, Хоффман открыто с ней флиртовал, говорил о сексе, пытался приставать.
Анна Грэхам Хантер, писательница: «Он попросил меня сделать ему массаж ног в первый день на съемочной площадке. Я сделала. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня сзади».
Впрочем, оскароносный актер извинился за свое поведение, сообщает сайт Газета.Ru.
Дастин Хоффман: «Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно из-за того, что мои действия могли поставить ее в неудобное положение. Я прошу прощения. Это не отражение того, кто я есть».
Дастин Хоффман — двукратный лауреат «Оскара» и шестикратный обладатель «Золотого глобуса». На счету актера — роли в картинах «Выпускник» (The Graduate, 1967), «Крамер против Крамера» (Kramer vs. Kramer, 1979), «Тутси» (Tootsie, 1982), «Человек дождя» (Rain Man, 1988).
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В октябре был уволен со всех постов один из влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, который приставал к десяткам женщин, в том числе актрисам Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах были обвинены американский режиссер Джеймс Тобэк, актер Кевин Спейси и американский режиссер Бретт Рэтне.
Анна Грэхам Хантер, писательница: «Он попросил меня сделать ему массаж ног в первый день на съемочной площадке. Я сделала. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня сзади».
Впрочем, оскароносный актер извинился за свое поведение, сообщает сайт Газета.Ru.
Дастин Хоффман: «Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно из-за того, что мои действия могли поставить ее в неудобное положение. Я прошу прощения. Это не отражение того, кто я есть».
Дастин Хоффман — двукратный лауреат «Оскара» и шестикратный обладатель «Золотого глобуса». На счету актера — роли в картинах «Выпускник» (The Graduate, 1967), «Крамер против Крамера» (Kramer vs. Kramer, 1979), «Тутси» (Tootsie, 1982), «Человек дождя» (Rain Man, 1988).
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В октябре был уволен со всех постов один из влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, который приставал к десяткам женщин, в том числе актрисам Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах были обвинены американский режиссер Джеймс Тобэк, актер Кевин Спейси и американский режиссер Бретт Рэтне.
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