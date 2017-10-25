Мэрилин Мэнсон уволил обвиняемого в изнасиловании басиста

Мэрилин Мэнсон заявил о прекращении сотрудничества с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании.
Об увольнении своего басиста в Facebook написал сам лидер группы рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. Также он сообщил, что уже нашел замену музыканту.
Мэрилин Мэнсон: «Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы Marilyn Manson. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи».
Басиста Джорди Уайта обвинила в изнасиловании его бывшая девушка. Она заявила, что инцидент произошел еще в 90-х, когда они встречались. Обвинения любовницы музыканта прозвучали на фоне других многочисленных громких признаний знаменитостей или бывших подружек звезд.
Тема сексуальных домогательств в последнее время — наиболее обсуждаемая в американском шоу-бизнесе и киноиндустрии. В октябре со всех постов был уволен знаменитый кинорежиссер Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки знаменитостей, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.
Под судом за сексуальные домогательства сейчас находится актер Билл Косби, шквал обвинений обрушился на днях и на режиссера Джеймса Тобэка. По той же причине почти все известные журналы недавно разом отказались сотрудничать и со знаменитым американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, передает РИА Новости.
Мэрилин Мэнсон: «Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы Marilyn Manson. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи».
Басиста Джорди Уайта обвинила в изнасиловании его бывшая девушка. Она заявила, что инцидент произошел еще в 90-х, когда они встречались. Обвинения любовницы музыканта прозвучали на фоне других многочисленных громких признаний знаменитостей или бывших подружек звезд.
Тема сексуальных домогательств в последнее время — наиболее обсуждаемая в американском шоу-бизнесе и киноиндустрии. В октябре со всех постов был уволен знаменитый кинорежиссер Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки знаменитостей, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.
Под судом за сексуальные домогательства сейчас находится актер Билл Косби, шквал обвинений обрушился на днях и на режиссера Джеймса Тобэка. По той же причине почти все известные журналы недавно разом отказались сотрудничать и со знаменитым американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, передает РИА Новости.
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