Сериал «Карточный домик» закрыли на фоне обвинений Кевина Спейси в домогательствах

Шестой сезон популярного американского сериала «Карточный домик» (House of Cards), премьера которого запланирована на 2018 год, станет последним. Информация об этом появилась на фоне сексуального скандала, связанного с исполнителем главной роли в сериале.
Как пишет The Hollywood Reporter, в компании компанией Netflix, которая занимается производством популярного американского телесериала «Карточный домик», сообщили, что шестой сезон шоу станет финальным. Съемки нового сезона начались в октябре в штате Мэриленд. Дата премьеры заключительного сезона не пока не названа.
Эта информация появилась на фоне скандальных обвинений в сексуальных домогательствах в адрес исполнителя главной роли в сериале актера Кевина Спейси. Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал журналистам, что когда ему было 14 лет, пьяный Кевин Спейси попытался соблазнить его.
Спейси заявил, что не помнит инцидента с Рэппом 30-летней давности, но принес ему свои извинения. 58-летний актер также сообщил, что эта история с обвинениями придала ему храбрости, чтобы совершить каминг-аут и признаться в своей сексуальной ориентации.
Сериал «Карточный домик» пользуется большой популярностью и получил ряд наград, в том числе семь премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».
Эта информация появилась на фоне скандальных обвинений в сексуальных домогательствах в адрес исполнителя главной роли в сериале актера Кевина Спейси. Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал журналистам, что когда ему было 14 лет, пьяный Кевин Спейси попытался соблазнить его.
Спейси заявил, что не помнит инцидента с Рэппом 30-летней давности, но принес ему свои извинения. 58-летний актер также сообщил, что эта история с обвинениями придала ему храбрости, чтобы совершить каминг-аут и признаться в своей сексуальной ориентации.
Сериал «Карточный домик» пользуется большой популярностью и получил ряд наград, в том числе семь премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».
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