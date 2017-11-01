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    Студент сделал селфи после убийства преподавателя в московском колледже

    36 комментариев
    • Фото: Андрей Емельянников / vk.com
    Студент сделал селфи после убийства преподавателя в московском колледже

    Студент сделал селфи после убийства преподавателя в московском колледже

    Студент сделал селфи после убийства преподавателя в московском колледже
  • Фото: Андрей Емельянников / vk.com

    • Студент московского колледжа сфотографировался после того, как убил преподавателя ОБЖ, и выложил снимок на своей странице в социальной сети.

    После селфи студент покончил с собой в том же кабинете, где убил преподавателя.

    ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

    Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    Позже стало известно, что причиной трагедии стал конфликт преподавателя и студента. В учебном заведении преподаватель был на хорошем счету и получал благодарности за свою деятельность.

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