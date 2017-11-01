Студент сделал селфи после убийства преподавателя в московском колледже

Студент московского колледжа сфотографировался после того, как убил преподавателя ОБЖ, и выложил снимок на своей странице в социальной сети.
После селфи студент покончил с собой в том же кабинете, где убил преподавателя.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что причиной трагедии стал конфликт преподавателя и студента. В учебном заведении преподаватель был на хорошем счету и получал благодарности за свою деятельность.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что причиной трагедии стал конфликт преподавателя и студента. В учебном заведении преподаватель был на хорошем счету и получал благодарности за свою деятельность.
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