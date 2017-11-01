В полиции назвали причину убийства в московском колледже

Причиной убийства в колледже на западе Москвы мог стать конфликт между преподавателем ОБЖ и студентом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «Между студентом и преподавателем произошел конфликт, после чего один из них нанес несколько ударов оппоненту, а потом покончил с собой».
Одним из погибших является преподаватель ОБЖ. За свою преподавательскую деятельность он получал благодарности, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Одним из погибших является преподаватель ОБЖ. За свою преподавательскую деятельность он получал благодарности, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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