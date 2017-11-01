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    В полиции назвали причину убийства в московском колледже

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    • Фото: Владимир Монев / vk.com
    В полиции назвали причину убийства в московском колледже

    В полиции назвали причину убийства в московском колледже

    В полиции назвали причину убийства в московском колледже
  • Фото: Владимир Монев / vk.com

    • Причиной убийства в колледже на западе Москвы мог стать конфликт между преподавателем ОБЖ и студентом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Между студентом и преподавателем произошел конфликт, после чего один из них нанес несколько ударов оппоненту, а потом покончил с собой».

    Одним из погибших является преподаватель ОБЖ. За свою преподавательскую деятельность он получал благодарности, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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