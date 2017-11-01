По факту обнаружения тел в московском колледже возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел преподавателя и учащегося в московском колледже.
Как говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве, дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
Из сообщения пресс-службы: «Сегодня в одном из образовательных учреждений столицы, расположенном по улице Гвардейской, в одном из кабинетов были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи».
Ранее сообщалось, что тела были обнаружены в здании Западного комплекса непрерывного образования. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Из сообщения пресс-службы: «Сегодня в одном из образовательных учреждений столицы, расположенном по улице Гвардейской, в одном из кабинетов были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи».
Ранее сообщалось, что тела были обнаружены в здании Западного комплекса непрерывного образования. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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