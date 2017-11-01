В московском колледже найдены тела преподавателя и студента

Тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями обнаружены в здании колледжа в Москве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, тела найдены в здании Западного комплекса непрерывного образования.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве факт обнаружения тел подтвердили. На месте работают следователи и оперативники. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве факт обнаружения тел подтвердили. На месте работают следователи и оперативники. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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