Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Россия разрешила импорт томатов трем турецким компаниям

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    • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов
    Россия разрешила импорт томатов трем турецким компаниям

    Россия разрешила импорт томатов трем турецким компаниям

    Россия разрешила импорт томатов трем турецким компаниям
  • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов

    • Россельхознадзор снял ограничение на ввоз томатов для трех турецких предприятий.

    Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с трех предприятий из Турции. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства. Компании, получившие разрешение, занимаются и производством, и экспортом томатов.

    Из сообщения Россельхознадзора: «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 ноября 2017 года разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Özaltin, Agrobay, SÜRAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами».

    Напомним, в пятницу правительство РФ постановило снять запрет на импорт турецких томатов. Ввозить их будут в определенных количествах, которые установит Минсельхоз. Ранее Россия разрешила ввоз турецких баклажанов и гранатов.

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