Россия разрешила импорт томатов трем турецким компаниям

Россельхознадзор снял ограничение на ввоз томатов для трех турецких предприятий.
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с трех предприятий из Турции. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства. Компании, получившие разрешение, занимаются и производством, и экспортом томатов.
Из сообщения Россельхознадзора: «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 ноября 2017 года разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Özaltin, Agrobay, SÜRAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами».
Напомним, в пятницу правительство РФ постановило снять запрет на импорт турецких томатов. Ввозить их будут в определенных количествах, которые установит Минсельхоз. Ранее Россия разрешила ввоз турецких баклажанов и гранатов.
Из сообщения Россельхознадзора: «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 ноября 2017 года разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Özaltin, Agrobay, SÜRAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами».
Напомним, в пятницу правительство РФ постановило снять запрет на импорт турецких томатов. Ввозить их будут в определенных количествах, которые установит Минсельхоз. Ранее Россия разрешила ввоз турецких баклажанов и гранатов.
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