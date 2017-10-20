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    Россия разрешила ввоз турецких баклажанов. продукты, Россельхознадзор, санкции, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия разрешила ввоз турецких баклажанов

    Россия разрешила ввоз турецких баклажанов

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    Россия разрешила ввоз турецких баклажанов

    Россия разрешила ввоз турецких баклажанов

      Россия с 30 октября разрешает ввозить турецкие баклажаны и гранаты.

      В Россельхознадзоре сообщили, что решение принято после инспекции.

      Запрет ввели весной прошлого года. И в отличие от других турецких продуктов формально он не был связан историей вокруг сбитого российского бомбардировщика. В Россельхознадзоре заявляли, что нашли в турецких баклажанах и гранатах карантинные организмы.

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