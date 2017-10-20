Россия разрешила ввоз турецких баклажанов

Россия с 30 октября разрешает ввозить турецкие баклажаны и гранаты.
В Россельхознадзоре сообщили, что решение принято после инспекции.
Запрет ввели весной прошлого года. И в отличие от других турецких продуктов формально он не был связан историей вокруг сбитого российского бомбардировщика. В Россельхознадзоре заявляли, что нашли в турецких баклажанах и гранатах карантинные организмы.
Запрет ввели весной прошлого года. И в отличие от других турецких продуктов формально он не был связан историей вокруг сбитого российского бомбардировщика. В Россельхознадзоре заявляли, что нашли в турецких баклажанах и гранатах карантинные организмы.
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