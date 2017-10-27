Правительство разрешило ввоз турецких томатов

Правительство РФ разрешило с 1 ноября поставки томатов из Турции. Об этом говорится в постановлении кабмина.
В документе отмечается, что ввоз томатов из Турции разрешается в пределах определенного объема, утвержденного Минсельхозом России.
Также правительство расширило список запрещенных к ввозу в РФ товаров из ЕС, США и ряда других стран. Под запрет попали живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.
На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Турция достигли соглашения о возможности поставок турецких томатов на российский рынок с 1 ноября. Однако на тот момент официального решения принято не было. До этого Россия разрешила ввоз турецких баклажанов и гранатов.
Также правительство расширило список запрещенных к ввозу в РФ товаров из ЕС, США и ряда других стран. Под запрет попали живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.
На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Турция достигли соглашения о возможности поставок турецких томатов на российский рынок с 1 ноября. Однако на тот момент официального решения принято не было. До этого Россия разрешила ввоз турецких баклажанов и гранатов.
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