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    Правительство разрешило ввоз турецких томатов

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    • Фото: РИА Новости, Искандар Аминов
    Правительство разрешило ввоз турецких томатов

    Правительство разрешило ввоз турецких томатов

    Правительство разрешило ввоз турецких томатов
  • Фото: РИА Новости, Искандар Аминов

    • Правительство РФ разрешило с 1 ноября поставки томатов из Турции. Об этом говорится в постановлении кабмина.

    В документе отмечается, что ввоз томатов из Турции разрешается в пределах определенного объема, утвержденного Минсельхозом России.

    Также правительство расширило список запрещенных к ввозу в РФ товаров из ЕС, США и ряда других стран. Под запрет попали живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

    смотретьРоссия разрешила ввоз турецких баклажанов
    Россия разрешила ввоз турецких баклажанов
    На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Турция достигли соглашения о возможности поставок турецких томатов на российский рынок с 1 ноября. Однако на тот момент официального решения принято не было. До этого Россия разрешила ввоз турецких баклажанов и гранатов.

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