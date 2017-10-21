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    Турецкие томаты вернутся в Россию 1 ноября

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    • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas
    Турецкие томаты вернутся в Россию 1 ноября

    Турецкие томаты вернутся в Россию 1 ноября

    Турецкие томаты вернутся в Россию 1 ноября
  • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas

    • Россия и Турция достигли соглашения о возможности поставок турецких томатов на российский рынок с 1 ноября. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам межправительственной российско-турецкой комиссии.

    Александр Новак: «Обсуждали снятие ограничений в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено».

    По его словам, речь идет о поставках с 1 ноября в Россию 50 тысяч тонн томатов. Решение о поставках уже согласовано ведомствами, передает «Интерфакс».

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    Напомним, в конце мая Владимир Путин подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. Постепенно турецкие овощи начали возвращаться на российский рынок. Однако некоторые виды овощей, в том числе томаты, находились не только под эмбарго, но и под санкциями Россельхознадзора. Накануне ведомство сняло ограничения на поставку баклажанов и гранатов.

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