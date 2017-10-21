Турецкие томаты вернутся в Россию 1 ноября

Россия и Турция достигли соглашения о возможности поставок турецких томатов на российский рынок с 1 ноября. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам межправительственной
российско-турецкой комиссии.
Александр Новак: «Обсуждали снятие ограничений в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено».
По его словам, речь идет о поставках с 1 ноября в Россию 50 тысяч тонн томатов. Решение о поставках уже согласовано ведомствами, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце мая Владимир Путин подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. Постепенно турецкие овощи начали возвращаться на российский рынок. Однако некоторые виды овощей, в том числе томаты, находились не только под эмбарго, но и под санкциями Россельхознадзора. Накануне ведомство сняло ограничения на поставку баклажанов и гранатов.
По его словам, речь идет о поставках с 1 ноября в Россию 50 тысяч тонн томатов. Решение о поставках уже согласовано ведомствами, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце мая Владимир Путин подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. Постепенно турецкие овощи начали возвращаться на российский рынок. Однако некоторые виды овощей, в том числе томаты, находились не только под эмбарго, но и под санкциями Россельхознадзора. Накануне ведомство сняло ограничения на поставку баклажанов и гранатов.
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