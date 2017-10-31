Наряд полиции остановил Армена Джигарханяна, рвущегося в квартиру жены

Армена Джигарханяна повязали полицейские в момент, когда знаменитый актер пытался вскрыть замок в квартире на Молодогвардейской улице в Москве.
Близкая подруга супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской рассказала изданию Dni.Ru, что знаменитый артист пытался сломать дверь и проникнуть в квартиру жены.
Подруга Виталины Цымбалюк-Романовской: «Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет. А он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотел вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства».
В начале прошлой неделе Джигарханян был выписан из больницы, после чего, по данным СМИ, несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, потом арендовал квартиру на Ломоносовском проспекте. Накануне он говорил, что собирается забрать свои личные вещи из квартиры на Молодогвардейской улице.
Ранее стало известно, что супруга Виталина Цимбалюк-Романовская согласилась на развод с супругом, уволилась из театра и на время уехала за границу.
На прошлой неделе в театре, где служит знаменитый артист, проводились следственные действия, полицейские возбудили уголовное дело о краже паспорта у Армена Джигарханяна. До этого артист две недели провел на лечении в московской больнице, куда поступил после ссоры с супругой.
Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.
Подруга Виталины Цымбалюк-Романовской: «Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет. А он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотел вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства».
В начале прошлой неделе Джигарханян был выписан из больницы, после чего, по данным СМИ, несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, потом арендовал квартиру на Ломоносовском проспекте. Накануне он говорил, что собирается забрать свои личные вещи из квартиры на Молодогвардейской улице.
Ранее стало известно, что супруга Виталина Цимбалюк-Романовская согласилась на развод с супругом, уволилась из театра и на время уехала за границу.
На прошлой неделе в театре, где служит знаменитый артист, проводились следственные действия, полицейские возбудили уголовное дело о краже паспорта у Армена Джигарханяна. До этого артист две недели провел на лечении в московской больнице, куда поступил после ссоры с супругой.
Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.
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