Министр объяснила украинский закон об образовании шуткой о зайце и черепахе

Министр образования Украины ответила на вопросы Венецианской комиссии по поводу нового закона об образовании.
Представителям национальных меньшинств Украины необходим разный подход к изучению украинского и их родных языков в школе. Об этом во вторник на встрече с экспертами Венецианской комиссии заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Встреча касалась доработки скандального украинского закона об образовании, статья которого, по мнению лидеров нескольких европейских стран, ограничивает права национальных меньшинств на Украине. Гриневич заявила, что разные подходы обусловлены разными потребностями представителей нацменьшинств. В частности, она попыталась объяснить идею тем, что языки нацменьшинств имеют разное происхождение, сообщает пресс-служба министерства.
Пресс-служба министерства образования и науки Украины: «Польский и болгарский языки относятся к славянской группе, так что здесь нужен один подход, а венгерский и румынский — это языки другой группы, и подход должен быть другим».
Гриневич заявила, что единый подход в обучении языкам представителей разных нацменьшинств ошибочен.
Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины: «Знаете, есть шутка о том, как зайцу, птичке и черепахе дали задание за одинаковое время пробежать определенную дистанцию. На этом примере очевидно, что унифицированный подход для всех — ложный путь. Наша цель — привести всех украинских детей до определенного уровня овладения украинским языком на этапе окончания общего среднего образования, учитывая потребности той или иной группы».
Как уточняет пресс-служба министерства, эксперты Венецианской комиссии приняли идею о разном подходе «с беспокойством».
После рекомендации ПАСЕ внести изменения в закон об образовании Украина разрешила учиться в школах на другом языке, если этот язык входит в число официальных языков Евросоюза. В МИДе России заявили, что эти изменения носят националистический характер, так как теперь касаются фактически только русского языка.
Встреча касалась доработки скандального украинского закона об образовании, статья которого, по мнению лидеров нескольких европейских стран, ограничивает права национальных меньшинств на Украине. Гриневич заявила, что разные подходы обусловлены разными потребностями представителей нацменьшинств. В частности, она попыталась объяснить идею тем, что языки нацменьшинств имеют разное происхождение, сообщает пресс-служба министерства.
Пресс-служба министерства образования и науки Украины: «Польский и болгарский языки относятся к славянской группе, так что здесь нужен один подход, а венгерский и румынский — это языки другой группы, и подход должен быть другим».
Гриневич заявила, что единый подход в обучении языкам представителей разных нацменьшинств ошибочен.
Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины: «Знаете, есть шутка о том, как зайцу, птичке и черепахе дали задание за одинаковое время пробежать определенную дистанцию. На этом примере очевидно, что унифицированный подход для всех — ложный путь. Наша цель — привести всех украинских детей до определенного уровня овладения украинским языком на этапе окончания общего среднего образования, учитывая потребности той или иной группы».
Как уточняет пресс-служба министерства, эксперты Венецианской комиссии приняли идею о разном подходе «с беспокойством».
После рекомендации ПАСЕ внести изменения в закон об образовании Украина разрешила учиться в школах на другом языке, если этот язык входит в число официальных языков Евросоюза. В МИДе России заявили, что эти изменения носят националистический характер, так как теперь касаются фактически только русского языка.
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