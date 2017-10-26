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    Захарова обвинила Украину в «наступлении» на русский язык. МИД РФ, образование, русский язык, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова обвинила Украину в «наступлении» на русский язык

    Захарова обвинила Украину в «наступлении» на русский язык

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    Захарова обвинила Украину в «наступлении» на русский язык

    Захарова обвинила Украину в «наступлении» на русский язык

    Захарова обвинила Украину в «наступлении» на русский язык

      На Украине идет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения. Об этом заявила Мария Захарова на брифинге МИД.

      Официальный представитель ведомства подчеркнула, что изменения закона об образовании на Украине носят националистический характер.

      Мария Захарова: «Странам даются в спешном порядке заверения, что им ничего не грозит, получается, что все эти меры предпринимаются только в отношении русского языка».

      Напомним, в сентябре президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который практически исключает возможность для нацменьшинств учиться на родных языках. Примечательно, что возмущение этим документом выразили не только в России, но и в Польше, Румынии, Венгрии, Молдавии, Болгарии и других странах.

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