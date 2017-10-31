Онищенко: в Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян

Правительство разрабатывает законопроект, позволяющий обеспечить биологическую безопасность россиян.
Как сообщил депутат Геннадий Онищенко, законопроект должен быть в декабре внесен в Госдуму.
При этом бывший главный санитарный врач обратил внимание на то, что сегодня в России работает множество иностранных лабораторий, которых «допустили к самому сокровенному». По словам Онищенко, они имеют возможность проводить медицинские анализы россиян и передавать данные за рубеж.
Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке: «Я неоднократно обращал внимание спецслужб на это, что нужно это либо прекратить, либо взять под серьезный контроль. То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу».
Также Онищенко заявил, что вокруг РФ создан «пояс военно-биологических объектов». Они находятся в Грузии, Казахстане и Азербайджане. Кроме того, такие работы интенсивно ведутся на Украине, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне на заседании Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. При этом президент подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, но не стал уточнять, кто именно этим занимается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных эмиссаров и неправительственных организаций собирают биологический материал россиян. В Совете Федерации же предположили, что за этим стоят западные спецслужбы, которые намерены создать биологическое оружие против представителей разных этносов РФ.
А профессор Михаил Ковальчук рассказал НТВ, что сейчас существует техническая возможность создать вирусы, лечащие или поражающие определенные группы людей. Ученые из нескольких стран, в том числе США, уже занимаются таким генным конструированием.
При этом бывший главный санитарный врач обратил внимание на то, что сегодня в России работает множество иностранных лабораторий, которых «допустили к самому сокровенному». По словам Онищенко, они имеют возможность проводить медицинские анализы россиян и передавать данные за рубеж.
Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке: «Я неоднократно обращал внимание спецслужб на это, что нужно это либо прекратить, либо взять под серьезный контроль. То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу».
Также Онищенко заявил, что вокруг РФ создан «пояс военно-биологических объектов». Они находятся в Грузии, Казахстане и Азербайджане. Кроме того, такие работы интенсивно ведутся на Украине, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне на заседании Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. При этом президент подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, но не стал уточнять, кто именно этим занимается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных эмиссаров и неправительственных организаций собирают биологический материал россиян. В Совете Федерации же предположили, что за этим стоят западные спецслужбы, которые намерены создать биологическое оружие против представителей разных этносов РФ.
А профессор Михаил Ковальчук рассказал НТВ, что сейчас существует техническая возможность создать вирусы, лечащие или поражающие определенные группы людей. Ученые из нескольких стран, в том числе США, уже занимаются таким генным конструированием.
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