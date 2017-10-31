МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды

В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды.
По информации столичного МЧС, в ближайшие часы в городе ожидаются сильные осадки и порывистый ветер, на дорогах станет скользко.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «В предстоящие сутки (день 31 октября и ночь 1 ноября) местами в Москве и Московской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра порывами 15–20 метров в секунду».
Спасатели предупреждают, что из-за ухудшения погоды возможны повреждения ЛЭП и крыш зданий, а также падения широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Порывы ветра также могут повалить деревья. На дорогах водителям надо быть особенно осторожными, есть риск возникновения заторов и аварийных ситуаций.
Ненастье в столичный регион принес циклон из Европы. Если в Германии, Чехии и Польше ураган «Герварт» наделал много бед и стал причиной гибели нескольких человек, то в Москве и Подмосковье синоптики обещают просто промозглую ветреную погоду с мокрым снегом и дождем.
Сегодня в мегаполисе температура воздуха не превысит плюс 2–4 градусов, по области — от нуля до 5 тепла. Завтра снова пойдет дождь со снегом, на дорогах будет скользко. В Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 7–12, порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «В предстоящие сутки (день 31 октября и ночь 1 ноября) местами в Москве и Московской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра порывами 15–20 метров в секунду».
Спасатели предупреждают, что из-за ухудшения погоды возможны повреждения ЛЭП и крыш зданий, а также падения широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Порывы ветра также могут повалить деревья. На дорогах водителям надо быть особенно осторожными, есть риск возникновения заторов и аварийных ситуаций.
Ненастье в столичный регион принес циклон из Европы. Если в Германии, Чехии и Польше ураган «Герварт» наделал много бед и стал причиной гибели нескольких человек, то в Москве и Подмосковье синоптики обещают просто промозглую ветреную погоду с мокрым снегом и дождем.
Сегодня в мегаполисе температура воздуха не превысит плюс 2–4 градусов, по области — от нуля до 5 тепла. Завтра снова пойдет дождь со снегом, на дорогах будет скользко. В Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 7–12, порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
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