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    МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды

    МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды

    МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

    По информации столичного МЧС, в ближайшие часы в городе ожидаются сильные осадки и порывистый ветер, на дорогах станет скользко.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «В предстоящие сутки (день 31 октября и ночь 1 ноября) местами в Москве и Московской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра порывами 15–20 метров в секунду».

    Спасатели предупреждают, что из-за ухудшения погоды возможны повреждения ЛЭП и крыш зданий, а также падения широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Порывы ветра также могут повалить деревья. На дорогах водителям надо быть особенно осторожными, есть риск возникновения заторов и аварийных ситуаций.

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    Ненастье в столичный регион принес циклон из Европы. Если в Германии, Чехии и Польше ураган «Герварт» наделал много бед и стал причиной гибели нескольких человек, то в Москве и Подмосковье синоптики обещают просто промозглую ветреную погоду с мокрым снегом и дождем.

    Сегодня в мегаполисе температура воздуха не превысит плюс 2–4 градусов, по области — от нуля до 5 тепла. Завтра снова пойдет дождь со снегом, на дорогах будет скользко. В Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 7–12, порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

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