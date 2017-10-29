Турист стал жертвой урагана «Герварт» в Германии

Один человек погиб при наводнении, вызванном ураганом «Герварт» в Германии. Еще трое получили травмы.
Один человек стал жертвой урагана «Герварт», обрушившегося в воскресенье на Германию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, 59-летний немец отдыхал в кемпинге на берегу залива в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Когда уровень воды в заливе поднялся, мужчина вместе с братом попытался уйти на возвышенность, но не успел: течением его унесло в море. Его брату удалось спастись.
Экстренные службы Берлина также сообщили об одном пострадавшем из-за урагана. На него упали строительные леса. Еще двое — машинист поезда и его помощник — получили травмы из-за столкновения поезда с упавшим на рельсы деревом в Баварии. Они были госпитализированы, пассажиры поезда не пострадали.
Ураган «Герварт» обрушился на Европу в ночь на воскресенье. Скорость ветра достигала 50 м/с. В Германии частично приостановлено движение поездов, закрыты несколько автомобильных трасс, в столице введен режим чрезвычайной ситуации. Чешские спасатели также сообщили о двух жертвах стихии.
Экстренные службы Берлина также сообщили об одном пострадавшем из-за урагана. На него упали строительные леса. Еще двое — машинист поезда и его помощник — получили травмы из-за столкновения поезда с упавшим на рельсы деревом в Баварии. Они были госпитализированы, пассажиры поезда не пострадали.
Ураган «Герварт» обрушился на Европу в ночь на воскресенье. Скорость ветра достигала 50 м/с. В Германии частично приостановлено движение поездов, закрыты несколько автомобильных трасс, в столице введен режим чрезвычайной ситуации. Чешские спасатели также сообщили о двух жертвах стихии.
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