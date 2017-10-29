В Чехии поваленные ураганом деревья убили 2 человек

Ураганный ветер, обрушившийся на западные районы Чехии, стал причиной гибели 2 человек.
О жертвах стихии рассказал представитель национальной службы спасения.
Иво Новак, представитель Службы спасения Чехии: «Экстремально сильный ветер стал причиной гибели 2 граждан. В городе Йичине, в восточной части Чехии, погиб пожилой мужчина, на которого упало дерево. Жительница села Старжеч (юго-запад Моравии) пренебрегла рекомендациями метеорологов и в бурю пошла в лес, где ее раздавило поваленное шквальным ветром дерево».
Самые сильные порывы ветра были зафиксированы на севере страны, в горных районах они достигали 50 метров в секунду. На железной дороге случились завалы, сообщение между городом Дечин и населенными пунктами Германии прервано. Поезда не ходят в том числе между Прагой и Гамбургом, передает ТАСС.
Чрезвычайная ситуация из-за аварий на линиях электропередачи сегодня объявлена в 7 из 14 регионов Чехии. Без света остались сотни тысяч семей. Улучшения погоды в ближайшее время ждать не стоит. Метеорологи предупреждают о резком усилении ветра на востоке страны.
Иво Новак, представитель Службы спасения Чехии: «Экстремально сильный ветер стал причиной гибели 2 граждан. В городе Йичине, в восточной части Чехии, погиб пожилой мужчина, на которого упало дерево. Жительница села Старжеч (юго-запад Моравии) пренебрегла рекомендациями метеорологов и в бурю пошла в лес, где ее раздавило поваленное шквальным ветром дерево».
Самые сильные порывы ветра были зафиксированы на севере страны, в горных районах они достигали 50 метров в секунду. На железной дороге случились завалы, сообщение между городом Дечин и населенными пунктами Германии прервано. Поезда не ходят в том числе между Прагой и Гамбургом, передает ТАСС.
Чрезвычайная ситуация из-за аварий на линиях электропередачи сегодня объявлена в 7 из 14 регионов Чехии. Без света остались сотни тысяч семей. Улучшения погоды в ближайшее время ждать не стоит. Метеорологи предупреждают о резком усилении ветра на востоке страны.
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