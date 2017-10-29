В Германии из-за мощного урагана приостановлено движение поездов

На Германию обрушился мощный ураган «Герварт».
Из-за урагана «Герварт», обрушившегося в воскресенье утром на центральные и северные земли Германии, в стране частично приостановлено движение поездов.
Как сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn, ограничения коснулись Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна, Мекленбург-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, а также Гамбурга.
Некоторые районы страны остались сегодня без электричества из-за оборвавших провода деревьев. Часть автомобильных трасс также перекрыта. Пожарная служба Берлина ввела в городе режим чрезвычайной ситуации, сообщает ZDF.
Данных о погибших и пострадавших в результате удара стихии пока нет. Ураган «Герварт» также привел к отключению электроэнергии в ряде регионов Чехии, передает ТАСС.
Как сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn, ограничения коснулись Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна, Мекленбург-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, а также Гамбурга.
Некоторые районы страны остались сегодня без электричества из-за оборвавших провода деревьев. Часть автомобильных трасс также перекрыта. Пожарная служба Берлина ввела в городе режим чрезвычайной ситуации, сообщает ZDF.
Данных о погибших и пострадавших в результате удара стихии пока нет. Ураган «Герварт» также привел к отключению электроэнергии в ряде регионов Чехии, передает ТАСС.
Комментарии