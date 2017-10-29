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    В Германии из-за мощного урагана приостановлено движение поездов

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    • Фото: Reuters © 2017, Fabrizio Bensch
    В Германии <nobr>из-за</nobr> мощного урагана приостановлено движение поездов

    В Германии из-за мощного урагана приостановлено движение поездов

    В Германии <nobr>из-за</nobr> мощного урагана приостановлено движение поездов
  • Фото: Reuters © 2017, Fabrizio Bensch

    • На Германию обрушился мощный ураган «Герварт».

    Из-за урагана «Герварт», обрушившегося в воскресенье утром на центральные и северные земли Германии, в стране частично приостановлено движение поездов.

    Как сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn, ограничения коснулись Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна, Мекленбург-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, а также Гамбурга.

    Некоторые районы страны остались сегодня без электричества из-за оборвавших провода деревьев. Часть автомобильных трасс также перекрыта. Пожарная служба Берлина ввела в городе режим чрезвычайной ситуации, сообщает ZDF.

    Данных о погибших и пострадавших в результате удара стихии пока нет. Ураган «Герварт» также привел к отключению электроэнергии в ряде регионов Чехии, передает ТАСС.

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