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    Число жертв урагана «Герварт» в Европе возросло до 6. Германия, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв урагана «Герварт» в Европе возросло до 6

    Число жертв урагана «Герварт» в Европе возросло до 6

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    • Фото: Reuters © 2017, Fabrizio Bensch
    Число жертв урагана «Герварт» в Европе возросло до 6

    Число жертв урагана «Герварт» в Европе возросло до 6

    Число жертв урагана «Герварт» в Европе возросло до 6
    • Фото: Reuters © 2017, Fabrizio Bensch

      • Европа приходит в себя после смертоносного урагана «Герварт», пронесшегося над территориями нескольких стран в воскресенье.

      СМИ пишут о том, что в результате урагана «Герварт», обрушившегося на Европу в воскресенье, погибли не менее шести человек. Два человека стали жертвами разгула стихии в ФРГ на федеральных землях Нижняя Саксония и в Северной Рейн-Вестфалии.

      На севере Польши водитель автомобиля погиб, врезавшись в упавшее на дорогу перед капотом автомобиля дерево. А на западе страны еще один водитель погиб под деревом, рухнувшим на его машину, пишет РИА.

      Телеканал Euronews передает, что в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. В стране частично приостановлено железнодорожное сообщение. Порывы ветра достигали 50 метров в секунду.

      Напомним, ураган «Герварт» обрушился на Европу в ночь на воскресенье. В Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации, остановлено движение железнодорожных составов, закрыли десятки автомобильных трасс.

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