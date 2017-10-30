Директор РАМТа Софья Апфельбаум обжаловала домашний арест

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, проходящая по делу Кирилла Серебренникова, обжаловала свой домашний арест.
Как сообщает РИА Новости, в Бассманном суде Москвы подтвердили, что к ним поступила апелляционная жалоба от Апфельбаум.
Руководитель театра, напомним, была задержана по подозрению в мошенничестве с деньгами, которые были выделены «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. 27 октября ее отправили под домашний арест.
Апфельбаум стала уже шестым фигурантом громкого уголовного дела. По версии следствия, она способствовала хищению около 70 миллионов рублей, это подтверждается финансовыми документами. Она как чиновник Минкульта подписывала документы о выделении денег под проекты Серебренникова. Сама Апфельбаум свою вину не признаёт.
Руководитель театра, напомним, была задержана по подозрению в мошенничестве с деньгами, которые были выделены «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. 27 октября ее отправили под домашний арест.
Апфельбаум стала уже шестым фигурантом громкого уголовного дела. По версии следствия, она способствовала хищению около 70 миллионов рублей, это подтверждается финансовыми документами. Она как чиновник Минкульта подписывала документы о выделении денег под проекты Серебренникова. Сама Апфельбаум свою вину не признаёт.
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