Директор РАМТа Апфельбаум отправлена под домашний арест

Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум избрали меру пресечения.
Басманный суд Москвы принял решение отправить Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря, сообщает «Интерфакс».
Артур Карпов, судья: «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению… Избрать в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения на срок до 26 декабря 2017 года».
Суд также не разрешил прогулки обвиняемой, о чем просила ее защита, оставив этот вопрос на усмотрение следователей. Апфельбаум запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со СМИ, пользоваться Интернетом и отправлять корреспонденцию.
Руководитель театра, напомним, была задержана по подозрению в мошенничестве с деньгами, которые были выделены «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Она стала уже шестым фигурантом громкого уголовного дела.
По версии следствия, Апфельбаум способствовала хищению около 70 миллионов рублей, это подтверждается финансовыми документами. Она как чиновник Минкульта подписывала документы о выделении денег под проекты Серебренникова. Сама Апфельбаум свою вину не признаёт.
Артур Карпов, судья: «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению… Избрать в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения на срок до 26 декабря 2017 года».
Суд также не разрешил прогулки обвиняемой, о чем просила ее защита, оставив этот вопрос на усмотрение следователей. Апфельбаум запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со СМИ, пользоваться Интернетом и отправлять корреспонденцию.
Руководитель театра, напомним, была задержана по подозрению в мошенничестве с деньгами, которые были выделены «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Она стала уже шестым фигурантом громкого уголовного дела.
По версии следствия, Апфельбаум способствовала хищению около 70 миллионов рублей, это подтверждается финансовыми документами. Она как чиновник Минкульта подписывала документы о выделении денег под проекты Серебренникова. Сама Апфельбаум свою вину не признаёт.
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