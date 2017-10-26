Директор РАМТа Софья Апфельбаум задержана по делу Серебренникова

В Следственном комитете подтвердили появившиеся ранее в СМИ сообщения о задержании директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.
В ведомстве сообщили, что Апфельбаум задержана по подозрению в мошенничестве, в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на культурный проект «Платформа».
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Установлена причастность к хищению (средств, выделенных „Седьмой студии“) бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодежного театра».
По данным СК, вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей и финансовыми документами, сообщает «Интерфакс».
Светлана Петренко: «Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами».
Напомним, Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». С 23 августа он находится под домашним арестом. Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить режиссера из-под ареста под свое личное поручительство.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Установлена причастность к хищению (средств, выделенных „Седьмой студии“) бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодежного театра».
По данным СК, вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей и финансовыми документами, сообщает «Интерфакс».
Светлана Петренко: «Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами».
Напомним, Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». С 23 августа он находится под домашним арестом. Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить режиссера из-под ареста под свое личное поручительство.
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