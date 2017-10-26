Дело Серебренникова: Апфельбаум не признала вину в мошенничестве

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, задержанная по делу режиссера Кирилла Серебренникова, не признаёт своей вины в мошенничестве.
О первых показаниях Апфельбаум по поводу средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на проект «Платформа», рассказали несколько источников в ее окружении.
Источник ТАСС: «Своей вины она не признаёт. Она не могла контролировать расходование средств на этот проект, так как уволилась из министерства культуры до получения отчета от „Седьмой студии“ по расходованию выделенных бюджетных средств».
Следственный комитет РФ ранее в четверг подтвердил задержание Апфельбаум в рамках дела о хищении средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на проект «Платформа». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения.
Несмотря на задержание Апфельбаум, Российский академический молодежный театр работает в штатном режиме. Все спектакли будут идти по расписанию, без изменений, сообщили в организации.
Напомним, Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он находится под домашним арестом.
Источник ТАСС: «Своей вины она не признаёт. Она не могла контролировать расходование средств на этот проект, так как уволилась из министерства культуры до получения отчета от „Седьмой студии“ по расходованию выделенных бюджетных средств».
Следственный комитет РФ ранее в четверг подтвердил задержание Апфельбаум в рамках дела о хищении средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на проект «Платформа». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения.
Несмотря на задержание Апфельбаум, Российский академический молодежный театр работает в штатном режиме. Все спектакли будут идти по расписанию, без изменений, сообщили в организации.
Напомним, Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он находится под домашним арестом.
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