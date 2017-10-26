Софье Апфельбаум предъявлено обвинение в мошенничестве по делу «Седьмой студии»

Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, задержанной по делу режиссера Кирилла Серебренникова, предъявлено обвинение.
О том, что Следственный комитет предъявил Апфельбаум обвинения в мошенничестве по делу «Седьмой студии», сообщил ее адвокат, передает РИА Новости. Апфельбаум стала уже шестым фигурантом громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на развитие современного искусства.
По версии следствия, она способствовала хищению около 70 миллионов рублей, что подтверждается финансовыми документами, утверждают в Следственном комитете. Она как чиновник Минкульта подписывала документы о выделении денег под проекты Серебренникова. Сама Апфельбаум свою вину не признаёт. В пятницу суд должен избрать ей меру пресечения.
Следственный комитет РФ ранее сегодня подтвердил задержание Апфельбаум в рамках дела о хищении средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на проект «Платформа». Театр, который она возглавляет, несмотря на ее задержание, работает в обычном режиме.
По версии следствия, она способствовала хищению около 70 миллионов рублей, что подтверждается финансовыми документами, утверждают в Следственном комитете. Она как чиновник Минкульта подписывала документы о выделении денег под проекты Серебренникова. Сама Апфельбаум свою вину не признаёт. В пятницу суд должен избрать ей меру пресечения.
Следственный комитет РФ ранее сегодня подтвердил задержание Апфельбаум в рамках дела о хищении средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на проект «Платформа». Театр, который она возглавляет, несмотря на ее задержание, работает в обычном режиме.
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