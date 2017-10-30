Генпрокуратура Испании подала иски против каталонских политиков

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о подаче исков против политиков, которые причастны к объявлению независимости Каталонии.
Как сообщает Интерфакс, речь идет о двух исках: в мятеже и растрате государственных средств. Первый коснется отстраненных руководителей женералитата, и будет рассмотрен Национальной судебной коллегией. Второй подан против членов парламента, проголосовавших за независимость. Его рассмотрят в Верховном суде.
Заключать фигурантов дела под стражу не планируют. Они будут оставаться на свободе до вынесения вердикта.
Напомним, после того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде ввели в регионе прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.
Заключать фигурантов дела под стражу не планируют. Они будут оставаться на свободе до вынесения вердикта.
Напомним, после того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде ввели в регионе прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.
Комментарии