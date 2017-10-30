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    Сторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом. Испания, Каталония, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом

    Сторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом

    1 комментарий
    • Фото: @68JManel / twitter.com
    Сторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом

    Сторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом

    Сторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом
    • Фото: @68JManel / twitter.com

      • В Барселоне прошла многотысячная демонстрация противников независимости Каталонии. Люди собрались у стен местного парламента и потребовали арестовать Карлеса Пучдемона.

      Участники акции пытались прорваться через полицейские ограждения. Несколько человек получили травмы во время стычек со спецназом.

      Тем временем сам Пучдемон покидать свой пост не планирует. По словам его сторонников, глава автономии не признает решение Мадрида, который отстранил от власти первых лиц региона, распустил местный парламент и объявил о проведении досрочных выборов 21 декабря.

      смотретьБолее миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне
      Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне
      Ранее испанские власти применили 155-ю статью конституции, которая позволила ввести прямое управление в Каталонии. Теперь функции главы автономии выполняет вице-премьер Испании.

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