Сторонники единой Испании на митинге в Барселоне устроили стычки со спецназом

В Барселоне прошла многотысячная демонстрация противников независимости Каталонии. Люди собрались у стен местного парламента и потребовали арестовать Карлеса Пучдемона.
Участники акции пытались прорваться через полицейские ограждения. Несколько человек получили травмы во время стычек со спецназом.
Тем временем сам Пучдемон покидать свой пост не планирует. По словам его сторонников, глава автономии не признает решение Мадрида, который отстранил от власти первых лиц региона, распустил местный парламент и объявил о проведении досрочных выборов 21 декабря.
Ранее испанские власти применили 155-ю статью конституции, которая позволила ввести прямое управление в Каталонии. Теперь функции главы автономии выполняет вице-премьер Испании.
Тем временем сам Пучдемон покидать свой пост не планирует. По словам его сторонников, глава автономии не признает решение Мадрида, который отстранил от власти первых лиц региона, распустил местный парламент и объявил о проведении досрочных выборов 21 декабря.
Ранее испанские власти применили 155-ю статью конституции, которая позволила ввести прямое управление в Каталонии. Теперь функции главы автономии выполняет вице-премьер Испании.
Комментарии