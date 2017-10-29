Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне

Около 1,1 миллиона человек пришли в воскресенье на митинг против независимости Каталонии в Барселоне.
Около 1,1 миллиона человек приняли участие в митинге против независимости Каталонии в воскресенье. Об этом РИА Новости сообщили в организации «Каталонское гражданское общество», которая проводила митинг.
Из сообщения «Каталонского гражданского общества»: «Один миллион сто тысяч человек поддержали нас сегодня».
Правоохранительные органы Барселоны сообщили о 300 тысячах участников акции. Митинг начался в воскресенье в полдень по местному времени (14:00 по Москве) и продолжается до сих пор, хотя часть участников уже разошлась по домам. Сообщается, что митинг проходит без инцидентов и столкновений. Среди требований участников акции — арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.
Из сообщения «Каталонского гражданского общества»: «Один миллион сто тысяч человек поддержали нас сегодня».
Правоохранительные органы Барселоны сообщили о 300 тысячах участников акции. Митинг начался в воскресенье в полдень по местному времени (14:00 по Москве) и продолжается до сих пор, хотя часть участников уже разошлась по домам. Сообщается, что митинг проходит без инцидентов и столкновений. Среди требований участников акции — арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.
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