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    Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне. Испания, Каталония, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне

    Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне

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    Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне

    Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне

    Более миллиона противников независимости Каталонии пришли на митинг в Барселоне
    • Фото: Associated Press © 2017, Santi Palacios

      • Около 1,1 миллиона человек пришли в воскресенье на митинг против независимости Каталонии в Барселоне.

      Около 1,1 миллиона человек приняли участие в митинге против независимости Каталонии в воскресенье. Об этом РИА Новости сообщили в организации «Каталонское гражданское общество», которая проводила митинг.

      Из сообщения «Каталонского гражданского общества»: «Один миллион сто тысяч человек поддержали нас сегодня».

      Правоохранительные органы Барселоны сообщили о 300 тысячах участников акции. Митинг начался в воскресенье в полдень по местному времени (14:00 по Москве) и продолжается до сих пор, хотя часть участников уже разошлась по домам. Сообщается, что митинг проходит без инцидентов и столкновений. Среди требований участников акции — арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

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      В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.

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