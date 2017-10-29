Симоньян в интервью НТВ: Россия зеркально ответит на запрет рекламы RT в Twitter

Соцсеть Twitter не будет давать рекламу каналов, входящих в RT и Sputnik. Этот шаг стал результатом слушаний в Конгрессе США, где Facebook и Twitter доложили, как русские через них влияли на выборы и якобы некие фейковые аккаунты стоили всего 100 тысяч долларов.
Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в интервью НТВ объяснила, значит ли это, что началось то самое давление, которое обещали вместе с признанием иностранными агентами. Ведь кажется странным, что Twitter берет за рекламу RT деньги, а потом сам в Конгрессе признает ее опасной.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik: «Движение не началось, движение продолжается. Я бы даже не назвала его движением, можно называть его безумием. Сейчас Twitter фактически запретили, надавили на Twitter, и Twitter отказал нам в промоушене, в совершенно стандартной практике рекламы наших ресурсов. Более того, Twitter сам пришел к нам с предложением провести рекламную кампанию нашу именно во время выборов. Именно в этот предвыборный период они пришли к нам с красивой большой презентацией, мы что-то оттуда взяли, с чем-то не согласились.
Теперь ровно это нам вменяется в вину, что мы таким образом вмешивались в американские выборы. И что такое вообще — вмешиваться в американские выборы? Мы не можем понять. Они нам говорят: ну, вы не поддерживали Хиллари. А почему мы должны были поддерживать Хиллари? В России работает огромное количество иностранных СМИ, американских СМИ в том числе, в том числе финансируемых правительством Америки, которые каждый день рассказывают, что наш президент — ужасный человек, голосовать за него нельзя, а голосовать нужно за оппозиционеров вот таких-то и таких-то. Эти СМИ занимаются этим каждый день!
Никаких проблем в России у них не было, хотя это прямое вмешательство в наши выборы! Они пытаются убедить наше население, за кого голосовать нужно, за кого не нужно. И наша демократическая, как выяснилось, страна, спокойно к этому относится. К ним никаких санкций не применяют, все у них хорошо.
А у нас за то, что мы просто не поддерживали кандидата, которого поддерживал весь истеблишмент, происходит просто какое-то безумие. Мы каждый день открываем сайты СМИ, смотрим телевизор, слушаем и не понимаем, что дальше. Я думаю, что Россия будет вынуждена предпринимать зеркальные меры. Мы уже слышали об этом и от МИДа, и, собственно говоря, от Владимира Путина, который сказал, что все меры будут зеркальными. Ну, значит, будет ограничиваться возможность для работы американских СМИ в России».
Симоньян ответила на вопрос о том, смогут ли RT и Sputnik дальше существовать в Америке.
Маргарита Симоньян: «Мы будем существовать столько, сколько нам дадут существовать. Мы, безусловно, не те люди, которые сдаются. Мы будем продолжать работать и надеемся, что вот это безумие, которое произошло после выборов и продолжается по сей день, закончится. Ну, не все же время они будут сходить с ума и расстраиваться, что они проиграли. Я сейчас имею в виду истеблишмент».
Получается, что выиграл Трамп, но в результате российским СМИ осложняют жизнь и не дают работать те, кто расстроен проигрышем Хиллари Клинтон. Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik: «Движение не началось, движение продолжается. Я бы даже не назвала его движением, можно называть его безумием. Сейчас Twitter фактически запретили, надавили на Twitter, и Twitter отказал нам в промоушене, в совершенно стандартной практике рекламы наших ресурсов. Более того, Twitter сам пришел к нам с предложением провести рекламную кампанию нашу именно во время выборов. Именно в этот предвыборный период они пришли к нам с красивой большой презентацией, мы что-то оттуда взяли, с чем-то не согласились.
Теперь ровно это нам вменяется в вину, что мы таким образом вмешивались в американские выборы. И что такое вообще — вмешиваться в американские выборы? Мы не можем понять. Они нам говорят: ну, вы не поддерживали Хиллари. А почему мы должны были поддерживать Хиллари? В России работает огромное количество иностранных СМИ, американских СМИ в том числе, в том числе финансируемых правительством Америки, которые каждый день рассказывают, что наш президент — ужасный человек, голосовать за него нельзя, а голосовать нужно за оппозиционеров вот таких-то и таких-то. Эти СМИ занимаются этим каждый день!
Никаких проблем в России у них не было, хотя это прямое вмешательство в наши выборы! Они пытаются убедить наше население, за кого голосовать нужно, за кого не нужно. И наша демократическая, как выяснилось, страна, спокойно к этому относится. К ним никаких санкций не применяют, все у них хорошо.
А у нас за то, что мы просто не поддерживали кандидата, которого поддерживал весь истеблишмент, происходит просто какое-то безумие. Мы каждый день открываем сайты СМИ, смотрим телевизор, слушаем и не понимаем, что дальше. Я думаю, что Россия будет вынуждена предпринимать зеркальные меры. Мы уже слышали об этом и от МИДа, и, собственно говоря, от Владимира Путина, который сказал, что все меры будут зеркальными. Ну, значит, будет ограничиваться возможность для работы американских СМИ в России».
Симоньян ответила на вопрос о том, смогут ли RT и Sputnik дальше существовать в Америке.
Маргарита Симоньян: «Мы будем существовать столько, сколько нам дадут существовать. Мы, безусловно, не те люди, которые сдаются. Мы будем продолжать работать и надеемся, что вот это безумие, которое произошло после выборов и продолжается по сей день, закончится. Ну, не все же время они будут сходить с ума и расстраиваться, что они проиграли. Я сейчас имею в виду истеблишмент».
Получается, что выиграл Трамп, но в результате российским СМИ осложняют жизнь и не дают работать те, кто расстроен проигрышем Хиллари Клинтон. Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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