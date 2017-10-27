Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность

    Госдеп обнародовал список попавших под новые санкции компаний из РФ

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    Госдеп обнародовал список попавших под новые санкции компаний из РФ

    Госдеп обнародовал список попавших под новые санкции компаний из РФ

    Госдеп обнародовал список попавших под новые санкции компаний из РФ
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Госдепартамент США опубликовал в пятницу список из российских компаний, сотрудничество с которыми будет грозить американскими санкциями.

    Ранее о содержании списка сообщила газета The New York Times. В нем значились 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России», «Алмаз-Антей» и другие. Опубликованный Госдепартаментом список полностью совпал со списком издания. В списке также шесть разведывательных организаций и ведомств, в том числе СВР, ГРУ и ФСБ.

    Американские санкции против большинства фигурантов списка (29) были введены еще при Бараке Обаме. Однако теперь санкции будет грозить и тем, кто будет проводить с ними «существенные сделки».

    На брифинге представитель Госдепа пояснил, что санкции США направлены против продажи Россией высокотехнологичного оружия по всему миру, передает ТАСС.

    смотретьСМИ: санкции США могут затронуть 33 оборонные компании и спецслужбы РФ
    СМИ: санкции США могут затронуть 33 оборонные компании и спецслужбы РФ
    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. В Кремле данные о новых санкциях США назвали отголосками враждебных проявлений.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru