Госдеп обнародовал список попавших под новые санкции компаний из РФ

Госдепартамент США опубликовал в пятницу список из российских компаний, сотрудничество с которыми будет грозить американскими санкциями.
Ранее о содержании списка сообщила газета The New York Times. В нем значились 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России», «Алмаз-Антей» и другие. Опубликованный Госдепартаментом список полностью совпал со списком издания. В списке также шесть разведывательных организаций и ведомств, в том числе СВР, ГРУ и ФСБ.
Американские санкции против большинства фигурантов списка (29) были введены еще при Бараке Обаме. Однако теперь санкции будет грозить и тем, кто будет проводить с ними «существенные сделки».
На брифинге представитель Госдепа пояснил, что санкции США направлены против продажи Россией высокотехнологичного оружия по всему миру, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. В Кремле данные о новых санкциях США назвали отголосками враждебных проявлений.
Американские санкции против большинства фигурантов списка (29) были введены еще при Бараке Обаме. Однако теперь санкции будет грозить и тем, кто будет проводить с ними «существенные сделки».
На брифинге представитель Госдепа пояснил, что санкции США направлены против продажи Россией высокотехнологичного оружия по всему миру, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. В Кремле данные о новых санкциях США назвали отголосками враждебных проявлений.
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