В Кремле назвали данные о новых санкциях США отголосками враждебных проявлений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Москве самым внимательным образом следят за информацией о новых санкциях со стороны США.
В Кремле прокомментировали данные о новых санкциях США против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что за информацией о них в Москве пристально следят.
Дмитрий Песков: «В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее — даже враждебных проявлений в отношении нашей страны».
Он обратил внимание на то, что нельзя с уверенностью заявить о согласовании новых санкций в отношении России. По его словам, нужно дождаться официального решения, чтобы оценивать ситуацию.
Дмитрий Песков: «Есть публикация, в которой утверждается, что кем-то согласованы, есть некий список (российских компаний — ред.), который опубликован, и он дальше пошел по инстанциям. Это публикации, вызывающие обеспокоенность, но надо изучить решение, если и когда оно будет формализовано, после этого уже давать какие-то оценки».
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила о подготовке новых ограничений в отношении РФ. По данным издания, под санкции могут попасть более 30 предприятий и организаций, среди которых «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев».
Дмитрий Песков: «В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее — даже враждебных проявлений в отношении нашей страны».
Он обратил внимание на то, что нельзя с уверенностью заявить о согласовании новых санкций в отношении России. По его словам, нужно дождаться официального решения, чтобы оценивать ситуацию.
Дмитрий Песков: «Есть публикация, в которой утверждается, что кем-то согласованы, есть некий список (российских компаний — ред.), который опубликован, и он дальше пошел по инстанциям. Это публикации, вызывающие обеспокоенность, но надо изучить решение, если и когда оно будет формализовано, после этого уже давать какие-то оценки».
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила о подготовке новых ограничений в отношении РФ. По данным издания, под санкции могут попасть более 30 предприятий и организаций, среди которых «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев».
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