СМИ: санкции США могут затронуть 33 оборонные компании и спецслужбы РФ

Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный Госдепартаментом в конгресс.
Также в списке 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев». В перечень предприятий также вошли АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», АО НПО «Базальт» и другие.
В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в Госдепартаменте.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано. Глава комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер сообщил в свою очерендь, что американский сенат получил список физических лиц и компаний из России, которые могут оказаться под санкциями США.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.
В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в Госдепартаменте.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано. Глава комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер сообщил в свою очерендь, что американский сенат получил список физических лиц и компаний из России, которые могут оказаться под санкциями США.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.
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