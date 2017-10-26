Тиллерсон утвердил список лиц и организаций из РФ, которые могут попасть под санкции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и
оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом.
Напомним, президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.
Как сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, «Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности (конгрессу — ред.), в котором будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства РФ».
Хезер Науэрт: «Госсекретарь подписал его, и оно (руководство) будет передано на Капитолийский холм (в конгресс США — ред.)».
Руководство Госдепартамента само по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести, передает РИА Новости.
Как сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, «Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности (конгрессу — ред.), в котором будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства РФ».
Хезер Науэрт: «Госсекретарь подписал его, и оно (руководство) будет передано на Капитолийский холм (в конгресс США — ред.)».
Руководство Госдепартамента само по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести, передает РИА Новости.
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