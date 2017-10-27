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    Шойгу назвал напряженной обстановку на границе РФ и стран НАТО

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Шойгу назвал напряженной обстановку на границе РФ и стран НАТО

    Шойгу назвал напряженной обстановку на границе РФ и стран НАТО

    Шойгу назвал напряженной обстановку на границе РФ и стран НАТО
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Министр обороны Сергей Шойгу назвал напряженной обстановку у западной границы России, не исключив при этом, что в ближайшее время она может обостриться.

    Сергей Шойгу: «Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений».

    Как передает РИА Новости, глава Минобороны отметил, что в Прибалтике и Польше сейчас развернуты четыре батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Кроме того в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации войск США. Также продолжается развертывание американских элементов ПРО.

    Шойгу объяснил, что в настоящее время Минобороны нейтрализует такого рода угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.

    Россия неоднократно заявляла о необходимости возвращения в США ядерного оружия, размещенного в Европе. Однако члены Альянса пока не готовы в полной мере сотрудничать с Россией. Обострению «шпиономании» поспособствовали недавние российско-белорусские учения «Запад-2017». В частности, некоторые политические и военные деятели «обнаружили» оставшихся на территории Белоруссии военных РФ.

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