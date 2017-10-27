Шойгу назвал напряженной обстановку на границе РФ и стран НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу назвал напряженной обстановку у западной границы России, не исключив при этом, что в ближайшее время она может обостриться.
Сергей Шойгу: «Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений».
Как передает РИА Новости, глава Минобороны отметил, что в Прибалтике и Польше сейчас развернуты четыре батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Кроме того в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации войск США. Также продолжается развертывание американских элементов ПРО.
Шойгу объяснил, что в настоящее время Минобороны нейтрализует такого рода угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.
Россия неоднократно заявляла о необходимости возвращения в США ядерного оружия, размещенного в Европе. Однако члены Альянса пока не готовы в полной мере сотрудничать с Россией. Обострению «шпиономании» поспособствовали недавние российско-белорусские учения «Запад-2017». В частности, некоторые политические и военные деятели «обнаружили» оставшихся на территории Белоруссии военных РФ.
Как передает РИА Новости, глава Минобороны отметил, что в Прибалтике и Польше сейчас развернуты четыре батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Кроме того в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации войск США. Также продолжается развертывание американских элементов ПРО.
Шойгу объяснил, что в настоящее время Минобороны нейтрализует такого рода угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.
Россия неоднократно заявляла о необходимости возвращения в США ядерного оружия, размещенного в Европе. Однако члены Альянса пока не готовы в полной мере сотрудничать с Россией. Обострению «шпиономании» поспособствовали недавние российско-белорусские учения «Запад-2017». В частности, некоторые политические и военные деятели «обнаружили» оставшихся на территории Белоруссии военных РФ.
Комментарии