В НАТО пока не готовы к сотрудничеству с Россией

Глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявил, что время для возобновления сотрудничества еще не пришло.
Петр Павел, представитель НАТО: «Мы говорим нашим российским партнерам, что открыты для диалога, но не открыты для возобновления сотрудничества, так как условия еще не созрели. Эти условия были совершенно ясно намечены на политическом уровне».
При этом, как передает ТАСС, военачальник сообщил, что Альянс настроен на восстановление прочных связей с Россией.
Петр Павел, представитель НАТО: «Мы пытаемся восстановить связи с Россией как на политическом, так и на военном уровне».
НАТО прервало сотрудничество с Россией в 2014 году, после возвращения к ней Крыма и событий на востоке Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Североатлантический альянс стремится воссоздать ситуацию, которая наблюдалась во времена холодной войны. Он отметил, что Россия много сделала для упрочения доверия и взаимопонимания, но эти действия не вызвали взаимности у партнеров.
При этом, как передает ТАСС, военачальник сообщил, что Альянс настроен на восстановление прочных связей с Россией.
Петр Павел, представитель НАТО: «Мы пытаемся восстановить связи с Россией как на политическом, так и на военном уровне».
НАТО прервало сотрудничество с Россией в 2014 году, после возвращения к ней Крыма и событий на востоке Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Североатлантический альянс стремится воссоздать ситуацию, которая наблюдалась во времена холодной войны. Он отметил, что Россия много сделала для упрочения доверия и взаимопонимания, но эти действия не вызвали взаимности у партнеров.
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