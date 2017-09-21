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    Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

    Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

    Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Североатлантический альянс стремится воссоздать ситуацию, которая наблюдалась во времена холодной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ».

    По словам Лаврова, за последнюю четверть века Россия, несмотря на испытания, преодолела свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны.

    Сергей Лавров: «Много делали для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и в мире в целом».

    Глава МИД РФ отметил, что российские действия не встретили взаимности у партнеров. Запад проводил свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас», «встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения», подчеркнул министр.

    Также Лавров в ходе выступления выразил сожаление в связи с тем фактом, что отдельные страны предпочитают применять силу вместо ведения диалога.

    Ранее Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом Столтенберг назвал ее «хорошей».

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