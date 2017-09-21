Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

Североатлантический альянс стремится воссоздать ситуацию, которая наблюдалась во времена холодной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на
72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ».
По словам Лаврова, за последнюю четверть века Россия, несмотря на испытания, преодолела свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны.
Сергей Лавров: «Много делали для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и в мире в целом».
Глава МИД РФ отметил, что российские действия не встретили взаимности у партнеров. Запад проводил свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас», «встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения», подчеркнул министр.
Также Лавров в ходе выступления выразил сожаление в связи с тем фактом, что отдельные страны предпочитают применять силу вместо ведения диалога.
Ранее Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом Столтенберг назвал ее «хорошей».
По словам Лаврова, за последнюю четверть века Россия, несмотря на испытания, преодолела свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны.
Сергей Лавров: «Много делали для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и в мире в целом».
Глава МИД РФ отметил, что российские действия не встретили взаимности у партнеров. Запад проводил свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас», «встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения», подчеркнул министр.
Также Лавров в ходе выступления выразил сожаление в связи с тем фактом, что отдельные страны предпочитают применять силу вместо ведения диалога.
Ранее Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом Столтенберг назвал ее «хорошей».
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