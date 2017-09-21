Столтенберг рассказал о встрече с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях Генассамблеи ООН в
Нью-Йорке.
Как говорится в сообщении МИД РФ, в ходе встречи «состоялось обсуждение нынешнего состояния и перспектив отношений Россия — НАТО, а также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня».
Йенс Столтенберг в беседе с журналистами назвал прошедшую встречу «хорошей». По его словам, альянс поддерживает идею Киева об отправке миссии ООН на Украину. Что касается российского предложения на этот счет, то оно находится «на переговорном столе». При этом он уточнил, что детально эта идея не обсуждалась, в том числе не обговаривался размер миссии.
Столтенберг также сообщил, что обсудил с Лавровым КНДР и Афганистан, а также российско-белорусские военные учения «Запад-2017». При этом он не исключил, что масштаб военных маневров мог превышать заявленные параметры. Такие сведения, по его словам, были получены от «партнеров». По мнению Столтенберга, все страны имеют права проводить учения, передает РИА Новости.
Йенс Столтенберг: «Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, потому что, если они произойдут, это может привести к очень опасной ситуации».
Также генсек НАТО рассказал, что на встрече с главой МИД РФ обсудил налаживание прямых каналов между РФ и альянсом. Он напомнил, что две недели назад в Баку глава военного комитета НАТО Петр Павел встречался с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым, что позволило «усилить прямую коммуникацию по этим каналам» между военными сторон.
Йенс Столтенберг в беседе с журналистами назвал прошедшую встречу «хорошей». По его словам, альянс поддерживает идею Киева об отправке миссии ООН на Украину. Что касается российского предложения на этот счет, то оно находится «на переговорном столе». При этом он уточнил, что детально эта идея не обсуждалась, в том числе не обговаривался размер миссии.
Столтенберг также сообщил, что обсудил с Лавровым КНДР и Афганистан, а также российско-белорусские военные учения «Запад-2017». При этом он не исключил, что масштаб военных маневров мог превышать заявленные параметры. Такие сведения, по его словам, были получены от «партнеров». По мнению Столтенберга, все страны имеют права проводить учения, передает РИА Новости.
Йенс Столтенберг: «Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, потому что, если они произойдут, это может привести к очень опасной ситуации».
Также генсек НАТО рассказал, что на встрече с главой МИД РФ обсудил налаживание прямых каналов между РФ и альянсом. Он напомнил, что две недели назад в Баку глава военного комитета НАТО Петр Павел встречался с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым, что позволило «усилить прямую коммуникацию по этим каналам» между военными сторон.
Комментарии