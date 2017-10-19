Лавров осудил «западные сказки» про российские войска в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «сказками» западные сообщения о якобы оставшихся в Белоруссии после учений
«Запад-2017» российских войсках.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске.
Сергей Лавров: «Чего стоит сказка про российские войска, которые останутся в Белоруссии после учений. Самое смешное, что когда эти учения закончились и российские войска, участвующие в них, давным-давно вернулись на базы постоянной дислокации, до сих пор продолжают утверждать, что там какие-то военнослужащие все-таки остались. Понимаете, печально, что взрослые люди занимаются таким, грубо говоря, оболваниванием своих избирателей»
Лавров отметил, что западные СМИ изначально попытались подать совместные учения российских и белорусских военных как проявление агрессии.
Сергей Лавров: «Им приклеили ярлык наступательных, нетранспарентных, хотя Россия задолго до проведения учений совместно с Белоруссией пригласила наблюдателей из зарубежных стран, в том числе стран НАТО, в том числе и на полевые тренировки, и наблюдатели приехали и с удовольствием это наблюдали. Но эта идеологическая атака, попытка вбить в мозги обывателей тезис об агрессивности Российской Федерации, она продолжается. Практически никто из СМИ по-честному не написал что же на самом деле происходило с транспарентностью вокруг учений».
Совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали множество иностранных военных атташе из десятков стран, однако учения все равно спровоцировали в Прибалтике и на Украине очередное обострение шпиономании.
Сергей Лавров: «Чего стоит сказка про российские войска, которые останутся в Белоруссии после учений. Самое смешное, что когда эти учения закончились и российские войска, участвующие в них, давным-давно вернулись на базы постоянной дислокации, до сих пор продолжают утверждать, что там какие-то военнослужащие все-таки остались. Понимаете, печально, что взрослые люди занимаются таким, грубо говоря, оболваниванием своих избирателей»
Лавров отметил, что западные СМИ изначально попытались подать совместные учения российских и белорусских военных как проявление агрессии.
Сергей Лавров: «Им приклеили ярлык наступательных, нетранспарентных, хотя Россия задолго до проведения учений совместно с Белоруссией пригласила наблюдателей из зарубежных стран, в том числе стран НАТО, в том числе и на полевые тренировки, и наблюдатели приехали и с удовольствием это наблюдали. Но эта идеологическая атака, попытка вбить в мозги обывателей тезис об агрессивности Российской Федерации, она продолжается. Практически никто из СМИ по-честному не написал что же на самом деле происходило с транспарентностью вокруг учений».
Совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали множество иностранных военных атташе из десятков стран, однако учения все равно спровоцировали в Прибалтике и на Украине очередное обострение шпиономании.
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