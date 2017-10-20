Лавров: РФ настаивает на выводе ядерного оружия США из Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва
по-прежнему выступает за возвращение в США ядерного оружия, размещенного в Европе.
Сергей Лавров: «Последовательно выступаем за вывод американского ядерного оружия на национальную территорию, за прекращение так называемых „совместных миссий“ НАТО, предусматривающих в нарушение договора о нераспространении неядерных членов альянса к планированию и отработке навыков применения ядерного оружия».
При этом, как сообщает РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры по сокращению ядерных потенциалов России и США нельзя проводить без учета потенциалов других стран.
Лавров также напомнил о необходимости сберечь договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы избежать спекуляций.
Сергей Лавров: «Нельзя допустить, чтобы появление второго, параллельного режима в области нераспространения дало возможность тем, кто хотел бы на проблеме поспекулировать, играть в свои игры и разводить руками, говоря, что мы будем следовать линии, которая учитывает наличие двух противоречивых документов».
Ранее глава МИД РФ объяснил, в чем заключается причина антироссийской истерии в США. По его словам, демократы до сих пор не могу прийти в себя после поражения своего кандидата на президентских выборах и предпринимаемые в США антироссийские действия, в том числе против дипломатов, рассчитаны на то, «чтобы подорвать позиции администрации Трампа».
При этом, как сообщает РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры по сокращению ядерных потенциалов России и США нельзя проводить без учета потенциалов других стран.
Лавров также напомнил о необходимости сберечь договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы избежать спекуляций.
Сергей Лавров: «Нельзя допустить, чтобы появление второго, параллельного режима в области нераспространения дало возможность тем, кто хотел бы на проблеме поспекулировать, играть в свои игры и разводить руками, говоря, что мы будем следовать линии, которая учитывает наличие двух противоречивых документов».
Ранее глава МИД РФ объяснил, в чем заключается причина антироссийской истерии в США. По его словам, демократы до сих пор не могу прийти в себя после поражения своего кандидата на президентских выборах и предпринимаемые в США антироссийские действия, в том числе против дипломатов, рассчитаны на то, «чтобы подорвать позиции администрации Трампа».
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