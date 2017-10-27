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    Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший топ-менеджер «Трансаэро»

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    Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший топ-менеджер «Трансаэро»

    Гендиректором <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> назначен бывший <nobr>топ-менеджер</nobr> «Трансаэро»

    Вячеслав Кононенко назначен на пост гендиректора компании «ВИМ-Авиа». В прошлом он занимал должность первого заместителя генерального директора по оперированию «Трансаэро».

    Басманный суд Москвы ранее отправил под домашний арест прежнего генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. После этого авиакомпания сообщила о назначении на данную должность Кононенко, передает ТАСС.

    Из сообщения «ВИМ-Авиа»: «Генеральным директором „ВИМ-Авиа“ вместо Александра Кочнева назначен Вячеслав Кононенко».

    В заявлении компании отмечается, что документы на внесение данных Кононенко в ЕГРЮЛ будут поданы в ближайшее время. Также в «ВИМ-Авиа» сообщили, что ожидавшееся с сентября назначение Александра Брудина не состоялось по организационным причинам.

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    Напомним, проблемы «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Компания перестала выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых проблем. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России.

    Вячеслав Кононенко закончил Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов. Почти 20 лет служил в ВВС, а после увольнения в запас получил высшее образование в области менеджмента. Он занимал руководящие должности в крупных коммерческих компаниях.

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